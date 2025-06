Journée américaine Ploufragan 28 juin 2025 09:30

Côtes-d’Armor

Journée américaine 3 Allée du Haut Champ Ploufragan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Début : 2025-06-28 09:30:00

fin : 2025-06-28 18:00:00

2025-06-28

L’ALP basket vous propose le temps d’une journée de vivre à l’heure américaine.

Vous pourrez admirer l’exposition d’automobiles américaines de différentes époques (avec la participation de l’American Cars Club d’Armor) et aussi parader dans Ploufragan en vous offrant un baptême à bord d’une de ces voitures ! Ce sera aussi l’occasion de découvrir le BreizhBall (tournoi de basket-ball 3×3) et de déguster un burger préparé par le foodtruck Mets burger.

U13-U15 9h30-12h30 et U18-Senior 13h30 et 17h. .

3 Allée du Haut Champ

Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne

