Journée âne et handicap Château-Guibert samedi 11 octobre 2025.

La Pinetière Château-Guibert Vendée

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

L’association Handi-Pieds d’Aventures propose de découvrir ses activités à l’occasion de la journée Âne et Handicap

À l’occasion de la journée « âne et handicap », les bénévoles vous accueillent et vous invitent à découvrir la relation avec leurs ânes, leurs matériels adaptés à la randonnée pour les personnes à mobilité réduite.

Découvertes et rencontres

Activités avec les ânes : Médiation Asine, Attelages adaptés, Joëlette, Fauteuils électriques tout terrain, petit parcours ludique, …

Découverte du matériel dédié à la randonnée accessible à tous.

La journée se clôturera par une pièce de théâtre « Le cabaret des gueux » par la compagnie « Chantier ». .

La Pinetière Château-Guibert 85320 Vendée Pays de la Loire +33 6 95 73 94 67 piedsdaventures@gmail.com

English :

The Handi-Pieds d?Aventures association invites you to discover its activities on the occasion of « Âne et Handicap » day

German :

Der Verein Handi-Pieds d’Aventures bietet anlässlich des Tages « Esel und Behinderung » Einblicke in seine Aktivitäten

Italiano :

L’associazione Handi-Pieds d’Aventures offre ai visitatori la possibilità di conoscere le sue attività in occasione della « Giornata dell’asino e della disabilità »

Espanol :

La asociación Handi-Pieds d’Aventures ofrece a los visitantes la posibilidad de informarse sobre sus actividades en el « Día del Asno y la Discapacidad »

