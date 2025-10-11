Journée âne et handicap Château-Guibert
Journée âne et handicap Château-Guibert samedi 11 octobre 2025.
Journée âne et handicap
La Pinetière Château-Guibert Vendée
L’association Handi-Pieds d’Aventures propose de découvrir ses activités à l’occasion de la journée Âne et Handicap
À l’occasion de la journée « âne et handicap », les bénévoles vous accueillent et vous invitent à découvrir la relation avec leurs ânes, leurs matériels adaptés à la randonnée pour les personnes à mobilité réduite.
Découvertes et rencontres
Activités avec les ânes : Médiation Asine, Attelages adaptés, Joëlette, Fauteuils électriques tout terrain, petit parcours ludique, …
Découverte du matériel dédié à la randonnée accessible à tous.
La journée se clôturera par une pièce de théâtre « Le cabaret des gueux » par la compagnie « Chantier ». .
La Pinetière Château-Guibert 85320 Vendée Pays de la Loire +33 6 95 73 94 67 piedsdaventures@gmail.com
English :
The Handi-Pieds d?Aventures association invites you to discover its activities on the occasion of « Âne et Handicap » day
German :
Der Verein Handi-Pieds d’Aventures bietet anlässlich des Tages « Esel und Behinderung » Einblicke in seine Aktivitäten
Italiano :
L’associazione Handi-Pieds d’Aventures offre ai visitatori la possibilità di conoscere le sue attività in occasione della « Giornata dell’asino e della disabilità »
Espanol :
La asociación Handi-Pieds d’Aventures ofrece a los visitantes la posibilidad de informarse sobre sus actividades en el « Día del Asno y la Discapacidad »
