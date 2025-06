Journée anglaise Place du Château Val de Louyre et Caudeau 12 juillet 2025 14:00

Le 12 juillet aura lieu une journée anglaise , place du château à Sainte-Alvère.

Elle comportera :

A la Galerie Une exposition de tableaux réalisés par un artiste britannique Helen Hill, musique et chants en anglais par la chorale High Tea, dégustation de thés accompagnés de petits sandwichs à l’anglaise.

Devant la Galerie et sur la place une exposition de voitures anglaises de collection

Pour toutes informations complémentaires et plus détaillées contacter Luc REICHERT responsable de la galerie. .

An ‘English Day’ will be held on 12 July in the Place du Château in Sainte-Alvère.

It will include: an exhibition of paintings by British artist Helen Hill, music and singing in English by the High Tea choir, tea tasting, an exhibition of vintage British cars.

El 12 de julio se celebrará una Jornada Inglesa en la plaza del Castillo de Sainte-Alvère.

Incluirá :

En la Galería: una exposición de cuadros de la artista británica Helen Hill, música y cantos en inglés a cargo del coro High Tea, degustación de té acompañado de sándwiches a la inglesa.

