Journée anniversaire de l’association Arssimed Logis de Tessé La Forêt-de-Tessé mercredi 20 août 2025.

Logis de Tessé 4 rue du logis La Forêt-de-Tessé Charente

Début : Mercredi 2025-08-20 14:00:00

fin : 2025-08-20

2025-08-20

Fêtons l’anniversaire de l’association Arssimed !

Logis de Tessé 4 rue du logis La Forêt-de-Tessé 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 49 38 13

English :

Celebrating the anniversary of the Arssimed association!

German :

Feiern Sie den Geburtstag des Vereins Arssimed!

Italiano :

Festeggiamo l’anniversario dell’associazione Arssimed!

Espanol :

¡Celebración del aniversario de la asociación Arssimed!

L’événement Journée anniversaire de l’association Arssimed La Forêt-de-Tessé a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de tourisme Destination Nord Charente