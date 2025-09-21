Journée anniversaire du Bel Aujourd’hui Le Bel Aujourd’hui Tréguier

Le Bel Aujourd’hui 19 Rue Ernest Renan Tréguier Côtes-d’Armor

10h au B&B du Cloître atelier d’écriture (2 h) . 20 ans. C’est l’heure des grands départs & des premières fois. On plonge dans le monde, sans filet ni bagage immortels et libres. Un atelier d’écriture pour (r)éveiller nos grands rêves, inventer des histoires pour les vivre, et créer des petits livres.

Atelier ouvert à tout le monde (enfants, ados, adultes) l’envie d’écrire suffit ! Par Claire Debray. Gratuit 10 places.

10h30 à la librairie Lecture atelier d’après Chris Haughton (1 h 30). Tout commence par une lecture. Puis il y aura des jeux, du petit bricolage ou des découpages de masques malicieux avec toutes les couleurs et toutes les créatures prêtes à sortir des albums … À partir de 4 ans, par Léonie Desbois. Gratuit 6 places .

De 10h30 à 12h à la Maison Ernest Renan Consultations du Docteur Christine David. Bienvenue dans le cabinet du docteur David, spécialiste en médecine bibliothérapeuthique holistique, pour un moment de partage intime, grave ou léger, à votre convenance, et à l’issue duquel, après un échange profond et une analyse serrée de vos problèmes; un ou plusieurs livres-médicaments (chefs-d’oeuvre de la littérature) vous seront prescrits. Pensez à amener votre carnet de santé. Gratuit 1 place toutes les 10 minutes.

11h à la Crêperie des Halles Speed libraire (50 min). Il s’agit de partager une lecture merveilleuse et de donner envie à quelqu’un (connu ou inconnu) de lire un livre essentiel pour nous. Nous avons 3 minutes pour en parler. Quand la cloche sonne 3 minutes pour écouter l’autre. Quand la cloche sonne à nouveau changement de duos. Gratuit Max 20 personnes

Balade de 45 min 1er départ à 11h, 2ème départ à 11h20, 3ème départ à 11h40, rdv devant la librairie. Une balade dans le voisinage, à travers les ateliers, les cours, les jardins et les recoins insoupçonnés. Au fil de la balade vous assisterez à des lectures, vous écouterez de la musique, etc… Les Hautes Voix, les dérobées, A4, Corinne et les bouquets mystère de l’ouest, BMX, Alexandrie, Azou, Emilie Divet, des lycéen.ne.s, quelques électrons libres lecteurices ou musicien.ne.s… Gratuit 15 places par départ

12h30 sur la Place des Halles représentation du Conservatoire de Tréguier. Violon, harpe, flûte traversière et musiques de films.

13h sur la Place des Halles High on the hog. Répertoire de musique traditionnelle des Appalaches, à la source de la musique américaine. Chants accompagnés de banjo, violon, guitare et contrebasse.

14h sur la Place des Halles Atelier de lancer de couteaux (1 h).Avoir 20 ans, c’est aussi être Aiguisé comme une lame / Pointu comme un couteau… Par Sébastien Wojdan / Galapiat Cirque. Gratuit RDV à 14 h près de la planche à couteaux.

15h au jardin de la maison Ernest Renan (en cas de pluie, repli à la librairie) L’oignon fait la force (45 min ). Violon et voix accordées, plaisir d’accommoder les mots, de les faire rôtir, sauter sur les cordes tantôt frottées, tantôt pincées, Julie Le Feunteun et Aude Speller se retrouvent à nouveau dans un duo complice, une amitié au service d’une histoire de solidarité, malicieusement revisitée. Gratuit.

15h Speed libraire (50 min). Il s’agit de partager une lecture merveilleuse et de donner envie à quelqu’un (connu ou inconnu) de lire un livre essentiel pour nous. Nous avons 3 minutes pour en parler. Quand la cloche sonne 3 minutes pour écouter l’autre. Quand la cloche sonne à nouveau changement de duos. Gratuit Max 20 personnes.

16h B&B du Cloître. Atelier d’écriture (2 h) 20 ans. C’est l’heure des grands départs & des premières fois. On plonge dans le monde, sans filet ni bagage immortels et libres. Un atelier d’écriture pour (r)éveiller nos grands rêves, inventer des histoires pour les vivre, et créer des petits livres. Atelier ouvert à tout le monde (enfants, ados, adultes) l’envie d’écrire suffit ! Par Claire Debray, Gratuit 10 places.

De 16h30 à 18h à la Maison Ernest Renan. Consultations du Docteur Christine David.

Bienvenue dans le cabinet du docteur David, spécialiste en médecine bibliothérapeuthique holistique, pour un moment de partage intime, grave ou léger, à votre convenance, et à l’issue duquel, après un échange profond et une analyse serrée de vos problèmes; un ou plusieurs livres-médicaments (chefs-d’œuvre de la littérature) vous seront prescrits. Pensez à amener votre carnet de santé. Gratuit 1 place toutes les 10 minutes.

Balade de 45 min 1er départ à 16h30, 2ème départ à 16h50, 3ème départ à 17h10. Rdv devant la librairie. Une balade dans le voisinage, à travers les ateliers, les cours, les jardins et les recoins insoupçonnés. Au fil de la balade vous assisterez à des lectures, vous écouterez de la musique, etc… Les Hautes Voix, les dérobées, A4, Corinne et les bouquets mystère de l’ouest, BMX, Alexandrie, Azou, Emilie Divet, des lycéen.ne.s, quelques électrons libres lecteurices ou musicien.ne.s… Gratuit 15 places par départ.

18 h sur la place des Halles Discours officiel, Clotilde Cambrone, Observatoire des pratiques festives rurales. Co-maire de la ville de Saint-Brieuc.

Lectures par les élèves du lycée Savina de quelques-uns des écrits de la journée.

18h15 sur la Place des Halles Le petit agité. Performance de Sébastien Wojdan / Galapiat Cirque. 20 ans ? Alors il y aura des couteaux, des assiettes, un fil et l’homme génial (aphorisme numéro 125 du Gai Savoir de Friedrich Nietzsche). .

Le Bel Aujourd’hui 19 Rue Ernest Renan Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 20 24

