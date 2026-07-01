Journée anniversaire du Café Terra Café Terra Saint-André-de-Seignanx

Informations pratiques

Saint-André-de-Seignanx

Journée anniversaire du Café Terra

Café Terra 1 Chemin Andriou Saint-André-de-Seignanx Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 21:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Café Terra fête ses 2 ans et célèbre une belle étape leur agrément Espace de Vie Sociale Caf des Landes et sa reconnaissance comme tiers-lieu par la Région Nouvelle-Aquitaine.

Toute la journée, venez découvrir un lieu vivant où se rencontrent santé, nature, culture, coopération et convivialité.

Au programme

Conférences inspirantes,

Ateliers pour petits et grands,

Yoga, relaxation, parentalité, biodiversité, aromacologie, permaculture…

Deux concerts avec Saunei et Les Afrolandais,

Des stands d’artisans, de producteurs et de créateurs locaux.

RDV de 10h à 21h pour profiter des animations.

Gratuit pour les adhérents Permaps.

Entrée en don libre pour les non-adhérents (pour soutenir les actions de Permaps tout au long de l’année).

Venez en famille, entre amis ou en voisins… et participez à faire grandir un projet associatif au service du vivant. .

Café Terra 1 Chemin Andriou Saint-André-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 68 96 16

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English : Journée anniversaire du Café Terra

L’événement Journée anniversaire du Café Terra Saint-André-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Seignanx