Journée Antillaise festive avec concert Salle du Sporting Podensac
Journée Antillaise festive avec concert Salle du Sporting Podensac samedi 25 avril 2026.
Podensac
Journée Antillaise festive avec concert
Salle du Sporting Allées Georges Mantel Podensac Gironde
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:30:00
fin : 2026-04-25 20:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Et si vous veniez vivre une journée culturelle, chaleureuse, festive et pleine de partage… au cœur même de l’ESPASS ?
Au travers de sa dynamique Tiers-Lieu, avec le soutien de la toute nouvelle association La Mascarette et en partenariat avec Ambyans Twopikal, l’ESPASS vous ouvre grand ses portes pour sa toute première journée intergénérationnelle grand public sur le thème des Antilles.
Matinée gourmande (avec exposition, animations musicales & stands culturels)
Stage de cuisine antillaise (09h30 12h00)
Repas antillais (12h00 13h00)
Après-midi ouvert à tou.te.s (participation libre)
DJ Ako aux platines
Initiations & démonstrations de danses traditionnelles gwoka, bèlè, konpa
Atelier “Maré tèt” (coiffes traditionnelles)
Fitness tropical
Défilé
Quizz musical antillais
Jeux, dominos (accès libre), ateliers pour petits et grands & stands culturels
Buvette en continu .
Salle du Sporting Allées Georges Mantel Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine laurent.madaune@espass-podensac.fr
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English : Journée Antillaise festive avec concert
L’événement Journée Antillaise festive avec concert Podensac a été mis à jour le 2026-04-14 par La Gironde du Sud
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