Journée Antillaise festive avec concert Salle du Sporting Podensac

Podensac

Journée Antillaise festive avec concert

Salle du Sporting Allées Georges Mantel Podensac Gironde

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:30:00

fin : 2026-04-25 20:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Et si vous veniez vivre une journée culturelle, chaleureuse, festive et pleine de partage… au cœur même de l’ESPASS ?

Au travers de sa dynamique Tiers-Lieu, avec le soutien de la toute nouvelle association La Mascarette et en partenariat avec Ambyans Twopikal, l’ESPASS vous ouvre grand ses portes pour sa toute première journée intergénérationnelle grand public sur le thème des Antilles.

Matinée gourmande (avec exposition, animations musicales & stands culturels)

Stage de cuisine antillaise (09h30 12h00)

Repas antillais (12h00 13h00)

Après-midi ouvert à tou.te.s (participation libre)

DJ Ako aux platines

Initiations & démonstrations de danses traditionnelles gwoka, bèlè, konpa

Atelier “Maré tèt” (coiffes traditionnelles)

Fitness tropical

Défilé

Quizz musical antillais

Jeux, dominos (accès libre), ateliers pour petits et grands & stands culturels

Buvette en continu .

Salle du Sporting Allées Georges Mantel Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine laurent.madaune@espass-podensac.fr

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English : Journée Antillaise festive avec concert

L’événement Journée Antillaise festive avec concert Podensac a été mis à jour le 2026-04-14 par La Gironde du Sud