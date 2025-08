Journée Antique d’Uxellodunum Saint-Denis-lès-Martel

Journée Antique d’Uxellodunum Saint-Denis-lès-Martel vendredi 22 août 2025.

Journée Antique d’Uxellodunum

Fontaine de Loulié Saint-Denis-lès-Martel Lot

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-22 10:00:00

fin : 2025-08-22 17:00:00

Date(s) :

2025-08-22

Journée immersive consacrée à l’Antiquité avec des animations et des ateliers participatifs pour toute la famille. Le site d’Uxellodunum se transforme pour faire découvrir l’histoire gallo-romaine à travers des démonstrations de combats et des activités pédagogiques

Animations historiques toute la journée

Ateliers de découverte pour petits et grands

Buvette et restauration rapide sur place .

Fontaine de Loulié Saint-Denis-lès-Martel 46600 Lot Occitanie

English :

An immersive day dedicated to Antiquity, with activities and workshops for the whole family. The Uxellodunum site is transformed to reveal Gallo-Roman history through combat demonstrations and educational activities

German :

Ein immersiver Tag, der der Antike gewidmet ist, mit Animationen und Workshops zum Mitmachen für die ganze Familie. Das Gelände von Uxellodunum verwandelt sich, um die gallo-römische Geschichte mit Kampfvorführungen und pädagogischen Aktivitäten zu entdecken

Italiano :

Una giornata immersiva dedicata all’antichità, con attività e laboratori per tutta la famiglia. Il sito di Uxellodunum si trasforma per svelare la storia gallo-romana attraverso dimostrazioni di combattimento e attività didattiche

Espanol :

Una jornada de inmersión dedicada a la Antigüedad, con actividades y talleres para toda la familia. El yacimiento de Uxellodunum se transforma para revelar la historia galo-romana a través de demostraciones de combate y actividades educativas

L’événement Journée Antique d’Uxellodunum Saint-Denis-lès-Martel a été mis à jour le 2025-08-04 par OT Vallée de la Dordogne