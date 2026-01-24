JOURNÉE APICOLE Parc national des Cévennes Florac Trois Rivières

JOURNÉE APICOLE

Le Syndicat apicole de Lozère, le GDS de Lozère et le parc national des Cévennes organisent la 14 ème journée apicole. Inscriptions avant le 3 février pour le repas.

Le Syndicat apicole de Lozère, le GDS de Lozère et le parc national des Cévennes organisent la 14 ème journée apicole le samedi 7 février à partir de 9h30 au siège du Parc national des Cévennes, salle Emile Leynaud, 6bis Place du Palais.

Programme de la journée

9h30 Accueil café

10h Bilan de la campagne régionale de comptage des vaorras phorétiques sur 1000 ruches environ, analyse et perspectives, Nicolas DAVIN, Association de Développement Apicole Occitanie

11h Les résistances comportementales de Varroa destructor aux acaricides, Théa MISSUD, doctorante au Centre de Recherche Apinov

12h Pause déjeuner. Possibilité de repas payant avec le groupe au restaurant du Pont Neuf. (facultatif, repas autour de 20 €). inscription nécessaire

14h Le traitement du varroa dans un contexte de résistance, Benjamin GONELLA vétérinaire du GDSA 48

15h Interactions entre apiculture et agriculture par l’intermédiaire des ressources florales expériences sur le Mont Lozère et en Haute-Loire Gabriel GONELLA , Chercheur associé à l’UMR SADAPT (INRAE-Agroparistech-Paris Saclay)

16h fin de la journée

Inscriptions

carine.lallemand@cevennes-parcnational.fr ou par tel 04 66 49 53 42

en précisant si vous souhaitez rester au repas et combien de personnes vous serez.

Avant le mardi 3 février pour permettre au restaurant de s’organiser. .

Parc national des Cévennes 6 Bis Place du Palais Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 49 53 42 carine.lallemand@cevennes-parcnational.fr

English :

The Syndicat apicole de Lozère, the GDS de Lozère and the Parc national des Cévennes are organizing the 14th beekeeping day. Registration by February 3 for the meal.

