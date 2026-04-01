Saint-Maixent

Journée apprenti fermier

Les petites oisonnieres Saint-Maixent Sarthe

Tarif : – – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:30:00

fin : 2026-04-22 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22

Journées Apprenti Fermier

Déroulé et fonctionnement des journées apprentis fermiers arrivée des enfants à 10h30, départ à 16h30. Prévoir un pique nique et un goûter.

– Ouvert aux enfants de 4 à 12 ans

– 20 € par enfant.

– Sur réservation

Programme de la journée

– Nourrissage des animaux

– Approche des différents animaux

– Parcours et jeux avec les Poneys

– Chasse au trésor

– Biberonnage

– Activité manuelle sur le thème de la ferme

– Immersion dans les enclos des animaux

Pendant cette journée les enfants découvriront la vie a la ferme et les différentes espèces qui s’y trouvent, ils pourront également être au plus près des animaux pour les caresser.

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone pour les réservations

Pas d’accompagnateur possible

Places limitées .

Les petites oisonnieres Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 15 56 31 91 lespetitesoisonnieres@gmail.com

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English :

L’événement Journée apprenti fermier Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-02-27 par CDT72