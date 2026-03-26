Journée apprenti fermier Saint-Maixent
Journée apprenti fermier Saint-Maixent mercredi 22 avril 2026.
Journée apprenti fermier
Les petites oisonnieres Saint-Maixent Sarthe
Tarif : – – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:30:00
fin : 2026-04-22 16:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Journées Apprenti Fermier
Déroulé et fonctionnement des journées apprentis fermiers arrivée des enfants à 10h30, départ à 16h30. Prévoir un pique nique et un goûter.
– Ouvert aux enfants de 4 à 12 ans
– 20 € par enfant.
– Sur réservation
Programme de la journée
– Nourrissage des animaux
– Approche des différents animaux
– Parcours et jeux avec les Poneys
– Chasse au trésor
– Biberonnage
– Activité manuelle sur le thème de la ferme
– Immersion dans les enclos des animaux
Pendant cette journée les enfants découvriront la vie a la ferme et les différentes espèces qui s’y trouvent, ils pourront également être au plus près des animaux pour les caresser.
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone pour les réservations
Pas d’accompagnateur possible
Places limitées .
Les petites oisonnieres Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 15 56 31 91 lespetitesoisonnieres@gmail.com
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English :
L’événement Journée apprenti fermier Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-03-26 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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