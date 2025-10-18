Journée Arbore le Monde Journiac
Salle des fêtes Journiac Dordogne
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Journée Arbore le Monde, journée festive avec des ateliers de sensibilisation à la nature de 14H à 18H Entrée gratuite. Concerts payants en soirée. Buvette et restauration sur place.
Journée Arbore le Monde en soutien au collège Arborésens
10h-12h Ouverture des portes du collège ARBORESENS
14H-18H
Ateliers de sensibilisation à la nature avec
-ATelier cuisine
-Troc de plantes et graines,
– Stand de la Pépinière Marcotte
– Stands apiculture,
– Découverte du centre équestre Crussend’horse
– Atelier didgeridoo, découverte de la culture aborigène,
-Atelier handpan par Béren (sur inscription)
– Atelier fresque des Jardins Forêts par Mathieu Petot
Petite restauration et buvette sur place
18H-24H
Concerts à la salle des fêtes (entrée payante)
18H Voyage sonore avec Béren
19H Samba Garage
21H Toukan Boukan
23H DJ Biggus .
Salle des fêtes Journiac 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 35 83 82 association.arboresens@gmail.com
English : Journée Arbore le Monde
Arbore le Monde Day, a festive day with nature awareness workshops from 2pm to 6pm Free admission. Paying concerts in the evening. Refreshments and catering on site.
German : Journée Arbore le Monde
Arbore le Monde Day, Festtag mit Workshops zur Sensibilisierung für die Natur von 14H bis 18H Freier Eintritt. Kostenpflichtige Konzerte am Abend. Getränke und Speisen vor Ort.
Italiano :
Arbore le Monde Day, una giornata di festa con laboratori di sensibilizzazione alla natura dalle 14.00 alle 18.00 Ingresso libero. Concerti a pagamento la sera. Ristoro e ristorazione in loco.
Espanol : Journée Arbore le Monde
Día de Arbore le Monde, jornada festiva con talleres de sensibilización a la naturaleza de 14:00 a 18:00 h Entrada gratuita. Conciertos de pago por la noche. Refrescos y restauración in situ.
L’événement Journée Arbore le Monde Journiac a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère