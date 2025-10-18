Journée Arbore le Monde Journiac

samedi 18 octobre 2025.

Journée Arbore le Monde

Salle des fêtes Journiac Dordogne

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Journée Arbore le Monde, journée festive avec des ateliers de sensibilisation à la nature de 14H à 18H Entrée gratuite. Concerts payants en soirée. Buvette et restauration sur place.

Journée Arbore le Monde en soutien au collège Arborésens

10h-12h Ouverture des portes du collège ARBORESENS

14H-18H

Ateliers de sensibilisation à la nature avec

-ATelier cuisine

-Troc de plantes et graines,

– Stand de la Pépinière Marcotte

– Stands apiculture,

– Découverte du centre équestre Crussend’horse

– Atelier didgeridoo, découverte de la culture aborigène,

-Atelier handpan par Béren (sur inscription)

– Atelier fresque des Jardins Forêts par Mathieu Petot

Petite restauration et buvette sur place

18H-24H

Concerts à la salle des fêtes (entrée payante)

18H Voyage sonore avec Béren

19H Samba Garage

21H Toukan Boukan

23H DJ Biggus .

Salle des fêtes Journiac 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 35 83 82 association.arboresens@gmail.com

English : Journée Arbore le Monde

Arbore le Monde Day, a festive day with nature awareness workshops from 2pm to 6pm Free admission. Paying concerts in the evening. Refreshments and catering on site.

German : Journée Arbore le Monde

Arbore le Monde Day, Festtag mit Workshops zur Sensibilisierung für die Natur von 14H bis 18H Freier Eintritt. Kostenpflichtige Konzerte am Abend. Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Arbore le Monde Day, una giornata di festa con laboratori di sensibilizzazione alla natura dalle 14.00 alle 18.00 Ingresso libero. Concerti a pagamento la sera. Ristoro e ristorazione in loco.

Espanol : Journée Arbore le Monde

Día de Arbore le Monde, jornada festiva con talleres de sensibilización a la naturaleza de 14:00 a 18:00 h Entrada gratuita. Conciertos de pago por la noche. Refrescos y restauración in situ.

