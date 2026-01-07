Journée Arbre et Paysage La Tillauderie Dampierre-sur-Boutonne
Journée Arbre et Paysage La Tillauderie Dampierre-sur-Boutonne dimanche 19 avril 2026.
Journée Arbre et Paysage
La Tillauderie Asinerie du Baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date :
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 16:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Une journée pour apprécier et profiter des arbres et de la richesse des paysages autour de l’Asinerie.
La Tillauderie Asinerie du Baudet du Poitou Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 68 94 asineriedubaudet@charente-maritime.fr
English :
A day to appreciate and enjoy the trees and rich landscapes around the Asinerie.
L’événement Journée Arbre et Paysage Dampierre-sur-Boutonne a été mis à jour le 2026-01-07 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime