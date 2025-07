Journée art, musique et vin Soultzmatt

Journée art, musique et vin Soultzmatt samedi 30 août 2025.

Journée art, musique et vin

18 rue d’Or Soultzmatt Haut-Rhin

Samedi 2025-08-30 10:00:00

2025-08-30 22:00:00

2025-08-30

Venez visiter l’exposition Nec’Art à Soultzmatt.

L’association « Rencontres, Art et Culture » propose un nouveau rendez-vous dans la cour et la cave chez Alexandra et Philippe Brun à Soultzmatt.

Découvrez-y l’exposition Nec’Art faite de peintures, céramiques, photos, sculptures et collages dans une ambiance musicale. Profitez également d’une visite du domaine et d’une dégustation de ses vins.

* Le 30/08 de 10h à 22h

* Buvette, petite restauration 0 .

18 rue d’Or Soultzmatt 68570 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 00 51

English :

Come and visit the Nec’Art exhibition in Soultzmatt.

German :

Besuchen Sie die Ausstellung Nec’Art in Soultzmatt.

Italiano :

Venite a visitare la mostra Nec’Art a Soultzmatt.

Espanol :

Venga a visitar la exposición Nec’Art en Soultzmatt.

