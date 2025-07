Journée artistique à Ravignan Ravignan Perquie

En présence d’Agnès Léon-Dufour Steeg et de ses oeuvres, venez découvrir comment dialoguent le XXIème siècle et les siècles précédents à Ravignan !

Pour y participer, l’inscription sera obligatoire.

Programme de la journée :

– 12h30 Accueil et déjeuner Cocktail à base d’armagnac offert, pique-nique dans le parc de Ravignan (apporté par chaque participant), Café proposé à tous

– 1er circuit avec à 14h “De la terre au bronze” intervention de l’artiste Agnès Léon-Dufour Steeg, puis à 14h30 la visite guidée du château et commentaires des sculptures exposées, et à 16h la visite guidée des chais et présentation de la sculpture qu’ils abritent ; dégustation-vente des produits du Domaine

– 2ème circuit à 16h30 avec le même déroulement que le 1er circuit.

Ravignan Château de Ravignan Perquie 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@armagnac-ravignan.com

English : Journée artistique à Ravignan

In the presence of Agnès Léon-Dufour Steeg and her works, come and discover how the 21st century and previous centuries interact at Ravignan!

To take part, registration is required.

German : Journée artistique à Ravignan

Entdecken Sie in Anwesenheit von Agnès Léon-Dufour Steeg und ihren Werken, wie das 21. Jahrhundert und die vorherigen Jahrhunderte in Ravignan miteinander in Dialog treten!

Um an der Veranstaltung teilzunehmen, ist eine Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Alla presenza di Agnès Léon-Dufour Steeg e delle sue opere, venite a scoprire come il XXI secolo e i secoli precedenti interagiscono a Ravignan!

Per partecipare è necessaria l’iscrizione.

Espanol : Journée artistique à Ravignan

En presencia de Agnès Léon-Dufour Steeg y sus obras, venga a descubrir cómo interactúan en Ravignan el siglo XXI y los siglos anteriores

Para participar, es necesario inscribirse.

