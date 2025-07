Journée artistique en plein air site de la Bastille Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Journée artistique en plein air site de la Bastille Ingrandes-Le Fresne sur Loire dimanche 3 août 2025.

site de la Bastille 2 Rue Principale Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-08-03 14:00:00

fin : 2025-08-03 22:00:00

La collectif Décalons la Tonnelle propose un après-midi artistique au site de la Bastille !

LES GENS QUI PANIQUENT cirque Avec Barbara MARTIN / Atelier cirque mat chinois à 15h

Acrobatie au sol et au mât chinois dans un registre burlesque.

LE CHANT DES PAVILLONS musique Avec La FAUSSE COMPAGNIE

En quête de rencontres vibrantes, Le Chant des Pavillons est un trio à cordes et à la rue.

VOX MACHINA Karaoké un peu spécial Avec la Cie VIBRATO MECANIQUE

De la mécanique vivante et musicale, un univers poétique, et le clown comme zététique!

Buvette et restauration sur place .

site de la Bastille 2 Rue Principale Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 20 21 mairie@ingrandes-lefresnesurloire.fr

