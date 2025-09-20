Journée artistique et festive au Monastir del Camp Prieuré Monastir del Camp Passa

Journée artistique et festive au Monastir del Camp Prieuré Monastir del Camp Passa samedi 20 septembre 2025.

Journée artistique et festive au Monastir del Camp 20 et 21 septembre Prieuré Monastir del Camp Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

⛪ Une journée au Monastir del Camp : entre arts et festivités !

Samedi 20 septembre

Journée artistique et festive avec :

Dès 10h : petit marché de productions locales et bien-être

12h : vernissage de deux expositions

À partir de 18h : concert de Trip for Léon pour clôturer la journée

Dimanche 21 septembre

9h à 15h : petit marché pittoresque

Après 15h : animation musicale

Prieuré Monastir del Camp 1905 Hameau du Monastir del Cam, 66300 Passa Passa 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 38 80 71. Ancien prieuré avec chapelle romane au portail en marbre blanc et chapiteaux sculptés du « Maître de Cabestany », archivolte ouvragée, le tout du XIe et XIIe siècle. Cloître en marbre blanc dépouillé, début du XIVe siècle, et écurie du XVIIe siècle. RN 9 entre Villemolaque et Passa.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Prieuré Monastrir del Camp