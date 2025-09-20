Journée artistique et scientifique pour inaugurer le sentier d’interprétation du Chemin de l’eau – source du Goutal Mairie de La Vacquerie La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

Journée artistique et scientifique pour inaugurer le sentier d’interprétation du Chemin de l’eau – source du Goutal Samedi 20 septembre, 09h30 Mairie de La Vacquerie Hérault

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Une journée artistique, sensible et scientifique

Inauguration du sentier d’interprétation du Chemin de l’eau – Source du Goutal, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et des 30 ans du Parc naturel régional des Grands Causses.

9h – Inauguration officielle

9h30 – Départ de la rando-spectacle

Une randonnée musicale, sensible et scientifique.

Cinq haltes pour découvrir les facettes du chemin de l’eau : écouter son sous-sol, observer ses habitants, remonter jusqu’à la source du Goutal.

→ Accompagnée par des guides hétéroclites qui croiseront leurs regards et leurs connaissances : hydrologue, spéléologue, naturalistes, herboristes…

→ Joyeusement orchestrée par la Fanfare d’Occasion, de la Cie du Plus Petit Espace Possible.

Ultra mobile et indisciplinée, la fanfare d’occasion surgit, se fond dans le paysage, s’en échappe aussitôt.

Rien n’est jamais vraiment prévu, tout est possible.

Baskets aux pieds, sac au dos, pique-nique et gourde en main, venez nous rejoindre pour une exploration collective du territoire !

12h30 – Pique-nique tiré du sac et dégustations à la Source du Goutal

→ Possibilité de rejoindre directement cette étape pour les non-marcheurs.

14h – Deux propositions au choix :

• Sieste sonore à la Source du Goutal (en option pour les rêveurs)

→ Avec la Compagnie du Plus Petit Espace Possible

ou

• Visite du site d’architecture expérimentale de Cantercel (en option pour les curieux)

→ Visite accompagnée par l’architecte Jean-Pierre Campredon.

Les bâtiments présentés sont représentatifs du courant d’architecture organique.

16h30 – Spectacle : L’eau des collines

→ Avec la Cie En Votre Compagnie

Les enjeux de possession de l’eau sont au cœur du drame de Jean de Florette et de sa famille.

Dans cette histoire, l’alliage entre l’humour et la violence des situations, l’ambivalence, voire la cruauté de certaines figures, offre une parabole de notre temps, drôle et émouvante.

Deux acteurs s’emparent avec jubilation du texte de Marcel Pagnol, dans un jeu-caméléon pour incarner une pléiade de personnages, tout en fabriquant en direct des images vidéo, tremplin pour l’imaginaire.

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries (La Vacariá e Sant Martin de Castrias) provient de l'unification des deux anciennes communes de La Vacquerie et de Saint-Martin de Castries en 1832.

© Jean-Luc Caissols