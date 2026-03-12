Journée Asperges Salle Communale Sarreinsming

Journée Asperges

Salle Communale 3 Grand’Rue Sarreinsming Moselle

Tarif : – – EUR

28

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 09:30:00

fin : 2026-05-10 12:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Petite randonnée de 8,5 km avec départ groupé à 9h30 au terrain de football de Sarreinsming, suivie du repas asperges .Tout public

28 .

Salle Communale 3 Grand’Rue Sarreinsming 57905 Moselle Grand Est +33 6 76 98 03 96 contact@namaste57.fr

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English :

Short 8.5 km hike with group departure at 9:30 am from the Sarreinsming soccer field, followed by an asparagus lunch.

L’événement Journée Asperges Sarreinsming a été mis à jour le 2026-03-12 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES