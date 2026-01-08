JOURNÉE ATOUT FORM’ Saint-Geniès Saint-Geniès

JOURNÉE ATOUT FORM’ Saint-Geniès

JOURNEE ATOUT FORM, dimanche 1er février à Saint-Geniès

L’association Saint-Roch organise une journée multi-activités Atout Form le dimanche 1er février 2026 à Saint-Geniès, à la salle Abbé Robert Delprat. Cette journée est organisée dans le cadre de la charte Atout Form’ dont l’objectif est de promouvoir le sport et la santé pour tous. Cette charte a été obtenue par la section Gym Form de la Saint-Roch en 2023.

Inscription GRATUITE , à la demi-journée ou à la journée. Ouvert à tous à partir de 14 ans.

Nombre de places limitées ! Ne tardez pas à vous inscrire.

Prévoir une tenue sportive, et un pique-nique si vous restez le midi.

Renseignements au 06 44 18 45 77, inscriptions via ce formulaire d’inscription

https://forms.gle/12UDE6a2k6NhfXxW6 un formulaire par personne .

Salle Abbé Delprat Saint-Geniès 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 18 45 77

English :

The Saint-Roch association is organizing a multi-activity Atout Form day on Sunday February 1, 2026 in Saint-Geniès, at the Abbé Robert Delprat hall. The event is part of the Atout Form’ charter, which aims to promote sport and health for all.

