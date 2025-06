Journée au bord du lac – MARCIAC Marciac 29 juin 2025 12:00

Gers

Journée au bord du lac MARCIAC Lac Marciac Gers

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 12:00:00

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

Quelle belle initiative que ce repas champêtre organisé par le Lion’s Club pour soutenir l’association « A vélo sans âge ».

Au programme

Apéro en musique

Repas champêtre

Activités nautiques

Balades en Triporteurs pour les ainés

Participer à ce repas champêtre, c’est non seulement soutenir une belle cause, mais aussi vivre un moment agréable en famille ou entre amis. L’apéritif sera servi en musique grâce à la participation gracieuse d’un groupe local, et, des activités nautiques seront proposées à demi tarif pour tous ceux qui auront déjeuné sur place.

Quelle belle opportunité de profiter d’un délicieux repas préparé par le Chef Renaud trois salades composées au choix, grillade de saucisse/merguez/ventrèche, et un choix de gâteau à l’orange, riz au lait, crème à la vanille ou salade de fruits en desserts.

Pensez à réserver, le nombre de participants étant limité.

Les bénévoles de l’association A Vélo Sans Age seront là pour vous présenter leurs objectifs et pourquoi pas, vous donner envie de les rejoindre.

.

MARCIAC Lac

Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 95 41 54 65 mairie@marciac.fr

English :

The Lion’s Club organized a country-style meal in support of the « A vélo sans âge » association.

The program included

Aperitif with music

Country-style meal

Water sports activities

Trike rides for seniors

Taking part in this country-style meal means not only supporting a worthy cause, but also enjoying a pleasant moment with family and friends. The aperitif will be served to music courtesy of a local band, and water sports activities will be available at half-price for those who have lunch on site.

What a great opportunity to enjoy a delicious meal prepared by Chef Renaud: a choice of three mixed salads, grilled sausage/merguez/ventrèche, and a choice of orange cake, rice pudding, vanilla cream or fruit salad for dessert.

Reservations are essential, as the number of participants is limited.

Volunteers from the A Vélo Sans Age association will be on hand to present their objectives and, why not, inspire you to join them.

German :

Was für eine schöne Initiative war dieses ländliche Essen, das vom Lion’s Club organisiert wurde, um den Verein « A vélo sans âge » zu unterstützen.

Das Programm

Aperitif mit Musik

Ländliches Essen

Wassersportliche Aktivitäten

Ausflüge mit Triportern für Senioren

Die Teilnahme an diesem ländlichen Essen bedeutet nicht nur, eine gute Sache zu unterstützen, sondern auch, einen angenehmen Moment mit der Familie oder Freunden zu erleben. Der Aperitif wird dank der kostenlosen Mitwirkung einer lokalen Band mit Musik serviert, und für alle, die vor Ort zu Mittag gegessen haben, werden Wassersportaktivitäten zum halben Preis angeboten.

Eine gute Gelegenheit, ein köstliches Essen zu genießen, das von Chefkoch Renaud zubereitet wird: drei gemischte Salate zur Auswahl, Grillwurst/Smerguez/Ventèche und eine Auswahl an Orangenkuchen, Milchreis, Vanillecreme oder Obstsalat als Dessert.

Denken Sie an eine Reservierung, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Die Freiwilligen des Vereins A Vélo Sans Age werden vor Ort sein, um Ihnen ihre Ziele vorzustellen und warum nicht Sie dazu zu bringen, sich ihnen anzuschließen.

Italiano :

Che bella iniziativa questo picnic, organizzato dal Lion’s Club a sostegno dell’associazione « A vélo sans âge ».

Il programma comprendeva

Aperitivo con musica

Cena in stile country

Attività sportive in acqua

Gite in trike per gli anziani

Partecipando a questo picnic, non solo sosterrete una causa meritevole, ma vi divertirete anche con la famiglia e gli amici. L’aperitivo sarà servito con la musica di una band locale e le attività sportive acquatiche saranno disponibili a metà prezzo per coloro che hanno consumato il pranzo.

Un’ottima occasione per gustare un pasto delizioso preparato dallo chef Renaud: tre insalate miste a scelta, salsiccia/meringa/ventrèche alla griglia e torta all’arancia, budino di riso, crema alla vaniglia o macedonia per dessert.

Ricordate di prenotare in anticipo, poiché il numero di partecipanti è limitato.

I volontari dell’associazione A Vélo Sans Age saranno a disposizione per raccontarvi i loro obiettivi e, perché no, ispirarvi a unirvi a loro.

Espanol :

Qué maravillosa iniciativa la de este picnic, organizado por el Club de Leones en apoyo de la organización benéfica « A vélo sans âge ».

El programa incluía

Aperitivo con música

Comida campestre

Actividades acuáticas

Paseos en triciclo para los mayores

Al participar en este picnic, no sólo estarás apoyando una buena causa, sino que también te lo pasarás en grande con la familia y los amigos. El aperitivo se servirá con música cortesía de una banda local, y habrá actividades deportivas acuáticas a mitad de precio para los que hayan almorzado.

Qué gran oportunidad para disfrutar de una deliciosa comida preparada por el Chef Renaud: una selección de tres ensaladas mixtas, salchichas/merguez/ventrèche a la parrilla, y una selección de tarta de naranja, arroz con leche, crema de vainilla o ensalada de frutas de postre.

Recuerde reservar con antelación, ya que el número de participantes es limitado.

Los voluntarios de la asociación A Vélo Sans Age le explicarán sus objetivos y, por qué no, le animarán a unirse a ellos.

L’événement Journée au bord du lac Marciac a été mis à jour le 2025-06-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65