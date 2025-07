Journée au cabaret à la ferme Les folies Fermières Garrigues

Journée au cabaret à la ferme Les folies Fermières Garrigues vendredi 29 août 2025.

Journée au cabaret à la ferme

Les folies Fermières 1717 route de Saint Sulpice, Maziès Garrigues Tarn

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Début : Vendredi 2025-08-29 09:30:00

fin : 2025-08-29 17:00:00

2025-08-29

Vivez l’expérience unique des célèbres Folies Fermières à Garrigues découvrez la ferme lors d’une visite guidée, savourez un repas fait maison, puis laissez-vous éblouir par leur célèbre spectacle cabaret. Une sortie inoubliable !

.

Les folies Fermières 1717 route de Saint Sulpice, Maziès Garrigues 81500 Tarn Occitanie +33 6 22 22 12 96 foliesfermieres@gmail.com

English :

Enjoy the unique experience of the famous Folies Fermières at Garrigues: discover the farm on a guided tour, enjoy a home-cooked meal, then let yourself be dazzled by their famous cabaret show. An unforgettable outing!

German :

Erleben Sie die einzigartige Erfahrung der berühmten Folies Fermières in Garrigues: Lernen Sie den Bauernhof bei einer Führung kennen, genießen Sie ein hausgemachtes Essen und lassen Sie sich dann von ihrer berühmten Kabarett-Show begeistern. Ein unvergesslicher Ausflug!

Italiano :

Vivete un’esperienza unica alle famose Folies Fermières di Garrigues: visitate la fattoria con una guida, gustate un pasto casalingo e poi lasciatevi abbagliare dal loro famoso spettacolo di cabaret. Una gita indimenticabile!

Espanol :

Disfrute de una experiencia única en las famosas Folies Fermières de Garrigues: realice una visita guiada por la granja, disfrute de una comida casera y, a continuación, déjese deslumbrar por su famoso espectáculo de cabaret. Una excursión inolvidable

