Journée au château Avoise

Dobert Avoise Sarthe

Journée spéciale châteaux à Avoise.

Une expérience exclusive en Vallée de la Sarthe !

Plongez au cœur de l’histoire lors d’une journée exceptionnelle à la découverte de deux châteaux privés d’Avoise, dont l’un habituellement fermé au public. Conçue comme une expérience intimiste, cette journée vous invite à vivre le patrimoine autrement, au plus près de ceux qui le font vivre depuis des générations.

Matin Château de Dobert

Accueil et visite exclusive.

La journée débute au château de Dobert, niché dans un méandre de la Vègre, dont les eaux alimentent encore aujourd’hui ses douves. Vous serez accueillis autour d’un café d’accueil, puis guidés par les propriétaires, dont la famille habite ces murs depuis 1460. Ils partageront avec vous l’histoire du château, ponctuée d’anecdotes issues des archives familiales.

La visite comprend

– La découverte des extérieurs et du parc arboré·

– L’exceptionnel aqueduc du XVIIIe siècle·

– La visite de plusieurs pièces intérieures, dont une pièce inédite, ouverte spécialement pour cette journée

Déjeuner au château de Dobert

Un moment convivial dans un cadre d’exception.

À l’issue de la visite, vous profiterez d’un déjeuner au château de Dobert, inclus dans le prix de la journée. Un moment privilégié pour prolonger les échanges et savourer l’atmosphère unique de ce lieu chargé d’histoire.

Après-midi Château de Pescheseul

Un château privé exceptionnellement ouvert.

L’après-midi se poursuit au château de Pescheseul, propriété privée rarement accessible au public.

La visite, assurée par la propriétaire, vous fera traverser les siècles à travers · les extérieurs du château, la chapelle, la superbe orangerie, baignée de lumière et ouverte sur une prairie descendant jusqu’à la Sarthe. Vous découvrirez une demeure façonnée par différentes époques, où se côtoient · la Tour de Champagne, vestige de la guerre de Cent Ans, des façades aux formes arrondies, inspirées de voyages en Italie, une architecture harmonieuse, reliant passé et présent.

Afin de préserver la qualité des échanges et le caractère exclusif de l’expérience, cette journée est proposée en groupe limité.· Maximum 20 participants.

Minimum 8 participants.

L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler la journée si le nombre minimum de participants n’est pas atteint. .

Dobert Avoise 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

