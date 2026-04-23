Journée au Château de Jaligny Centre Social Jaligny/Neuilly Jaligny-sur-Besbre
Journée au Château de Jaligny Centre Social Jaligny/Neuilly Jaligny-sur-Besbre mercredi 24 juin 2026.
Jaligny-sur-Besbre
Journée au Château de Jaligny
Centre Social Jaligny/Neuilly 1 rue de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
UNE JOURNEE AU CHÂTEAU DE JALIGNY
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Centre Social Jaligny/Neuilly 1 rue de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74 csrjaligny-neuilly@orange.fr
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English :
A DAY AT JALIGNY CASTLE
L’événement Journée au Château de Jaligny Jaligny-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire