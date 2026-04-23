Journée au Château de Jaligny Centre Social Jaligny/Neuilly Jaligny-sur-Besbre

Jaligny-sur-Besbre

Journée au Château de Jaligny

Centre Social Jaligny/Neuilly 1 rue de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

UNE JOURNEE AU CHÂTEAU DE JALIGNY

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Centre Social Jaligny/Neuilly 1 rue de la Bertranne Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74 csrjaligny-neuilly@orange.fr

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English :

A DAY AT JALIGNY CASTLE

L’événement Journée au Château de Jaligny Jaligny-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire