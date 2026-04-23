Journée au Coeur des Vignes au Château l’Eden Château l’Eden Saint-Christoly-Médoc

Saint-Christoly-Médoc

Journée au Coeur des Vignes au Château l’Eden

Château l’Eden 13 Route de Lesparre Saint-Christoly-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 11:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le château l Eden vous a organisé une journée de détente et de découverte au sein de sa propriété.

Au programme de ce moment gourmand et convivial dégustations dans un cadre naturel exceptionnel, balades en trottinettes électriques avec Médoc Aventures pour découvrir les vignes autrement et pause déjeuner avec la présence d’un food truck.

Réservation possible. .

Château l’Eden 13 Route de Lesparre Saint-Christoly-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 24 79

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English : Journée au Coeur des Vignes au Château l’Eden

L’événement Journée au Coeur des Vignes au Château l’Eden Saint-Christoly-Médoc a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Médoc-Vignoble