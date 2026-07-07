Journée au coeur du courant d’Huchet Léon Autocar Miral Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Cambo-les-Bains

Journée au coeur du courant d’Huchet Léon

Autocar Miral 2 Rue de la Bergerie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Offrez-vous une parenthèse nature et gourmande avec une excursion à la journée aux Courants d’Huchet.

La matinée débute par une navigation paisible en barque traditionnelle, guidée par un batelier passionné, au fil de ce site naturel d’exception souvent surnommé l’Amazonie landaise .

Entre forêt luxuriante, dunes et faune préservée, l’évasion est totale. L’expérience se prolonge ensuite par un déjeuner convivial dans un restaurant de Léon, pour savourer une cuisine locale dans un cadre authentique et chaleureux.

Inclus

– Le transport en autocar

– La visite et la dégustation

– Le déjeuner (1/4 vin et café inclus) .

Autocar Miral 2 Rue de la Bergerie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 82 92 voyages@autocars-miral.com

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English : Journée au coeur du courant d’Huchet Léon

L’événement Journée au coeur du courant d’Huchet Léon Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Cambo les Bains