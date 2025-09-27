Journée au jardin Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Au programme : des animations en famille proposées tout au long de la journée, des transats pour simplement écouter les oiseaux ou lire un livre, et des jeux de plein air en accès libre…

10h30 – 11h30 : lectures pour les

enfants (à partir de 2 ans)

10h – 13h : atelier d’autoréparation de vélo avec Cyclocube sur le parvis de la médiathèque ! Comme tous les samedis matins, les bénévoles de l’association vous accompagnent pour réparer et apprendre à réparer votre vélo !

15h – 17h : dons de boutures et prêts de plantes

16h – 17h : lectures participatives pour adultes – venez lire un extrait (5 min maximum) d’un livre qui vous tient à cœur sur le thème de la nature (roman, poésie, essai…).

En cas d’intempéries, les animations auront lieu en intérieur.

Journée festive dans le jardin de la médiathèque : venez jouer, lire, écouter des histoires et de la musique, apprendre à réparer votre vélo et repartir avec une bouture !

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/