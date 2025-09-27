Journée au jardin Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
Journée au jardin Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris samedi 27 septembre 2025.
Au programme : des animations en famille proposées tout au long de la journée, des transats pour simplement écouter les oiseaux ou lire un livre, et des jeux de plein air en accès libre…
- 10h30 – 11h30 : lectures pour les
enfants (à partir de 2 ans)
- 10h30 – 11h30 :
Le Grand Bain – écoute immersive de l’album Sylva, de Snarky Puppy (auditorium – niveau -1)
- 10h – 13h : atelier d’autoréparation de vélo avec Cyclocube sur le parvis de la médiathèque ! Comme tous les samedis matins, les bénévoles de l’association vous accompagnent pour réparer et apprendre à réparer votre vélo !
- 15h – 17h : dons de boutures et prêts de plantes
- 16h – 17h : lectures participatives pour adultes – venez lire un extrait (5 min maximum) d’un livre qui vous tient à cœur sur le thème de la nature (roman, poésie, essai…).
En cas d’intempéries, les animations auront lieu en intérieur.
Samedi 27 septembre
Jardin de la médiathèque (accès par le niveau -1)
Tout public
Entrée libre
Journée festive dans le jardin de la médiathèque : venez jouer, lire, écouter des histoires et de la musique, apprendre à réparer votre vélo et repartir avec une bouture !
Le samedi 27 septembre 2025
de 10h30 à 17h00
gratuit Tout public.
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/