Journée au profit de la ligue contre le cancer Centre socio culturel de Blavozy Blavozy

Journée au profit de la ligue contre le cancer

Centre socio culturel de Blavozy 8 Place Félix Tempère Blavozy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 08:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Et si vous profitiez d’une journée d’animations, avec course nature et marche, et tout ça au profit de la Ligue contre le cancer ?

Le programme est en cours de préparation et restera évolutif — de belles surprises arrivent.

.

Centre socio culturel de Blavozy 8 Place Félix Tempère Blavozy 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 52 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Why not take advantage of a day of activities, including a nature run and a walk, all in aid of the Ligue contre le cancer?

The program is currently being prepared and will continue to evolve… there are plenty of surprises in store.

L’événement Journée au profit de la ligue contre le cancer Blavozy a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay