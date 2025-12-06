Journée au profit du Téléthon Orignolles
Journée au profit du Téléthon Orignolles samedi 6 décembre 2025.
Journée au profit du Téléthon
Parking de la salle des fêtes Orignolles Charente-Maritime
Début : 2025-12-06 11:30:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Dans le cadre du Téléthon, une journée ouverte à tous permettra de récolter des fonds .
Parking de la salle des fêtes Orignolles 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 03 mairie@orignolles.fr
English :
As part of the Telethon, a day open to all will raise funds.
German :
Im Rahmen des Telethons wird an einem Tag, der für alle offen ist, Geld gesammelt.
Italiano :
Nell’ambito di Telethon, una giornata aperta a tutti raccoglierà fondi.
Espanol :
Como parte del Telemaratón, una jornada abierta a todos recaudará fondos.
L’événement Journée au profit du Téléthon Orignolles a été mis à jour le 2025-11-19 par Offices de Tourisme de Jonzac