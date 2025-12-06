Journée au profit du Téléthon Orignolles

Journée au profit du Téléthon

Parking de la salle des fêtes Orignolles Charente-Maritime

Début : 2025-12-06 11:30:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Dans le cadre du Téléthon, une journée ouverte à tous permettra de récolter des fonds .

Parking de la salle des fêtes Orignolles 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 03 mairie@orignolles.fr

English :

As part of the Telethon, a day open to all will raise funds.

German :

Im Rahmen des Telethons wird an einem Tag, der für alle offen ist, Geld gesammelt.

Italiano :

Nell’ambito di Telethon, una giornata aperta a tutti raccoglierà fondi.

Espanol :

Como parte del Telemaratón, una jornada abierta a todos recaudará fondos.

