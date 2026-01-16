Journée au Ski Office de Tourisme de Salon de Provence Salon-de-Provence

Journée au Ski

Dimanche 1er février 2026 de 6h à 20h30. Office de Tourisme de Salon de Provence 71 Place du Général de Gaulle Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 06:00:00

fin : 2026-02-01 20:30:00

Date(s) :

2026-02-01

Dimanche 1er février, partez aux Orres pour une journée au ski proposée à partir de 69 €Familles

Le départ est prévu à 6 h sur la place des Trophées. L’inscription est obligatoire avant le 29 janvier auprès de l’Office de Tourisme au 04 90 56 27 60 ou en ligne sur notre site).



Une belle occasion de profiter des pistes et du grand air hivernal ! .

Office de Tourisme de Salon de Provence 71 Place du Général de Gaulle Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60 accueil@visitsalondeprovence.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Sunday, February 1, head to Les Orres for a day on the slopes starting at 69?

L’événement Journée au Ski Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme de Salon de Provence