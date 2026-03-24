Journée autour de l’agrobiodiversité

Place d’Armes Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

9h30-10h30 (mairie) animations et jeux autour des semences anciennes

Quelles plantes nous nourrissent au quotidien ? Qu’est-ce qu’une semence ancienne ? Venez apprendre sur le maraîchage, tout en vous amusant !

10h30-11h30 (mairie) conférence sur liens entre anciennes pratiques agropastorales et biodiversité des landes

Avec un écologue du Conservatoire d’Espace Naturel

14h (rdv parking mairie) visite d’exploitations agricoles à Navarrenx

Entre vaches et brebis, venez apprendre sur les races rustiques, les différentes méthodes de pâturage, les types de soins accordés aux animaux, leur influence sur les milieux naturels etc Sur inscription (07.82.20.05.17)

19h30 (mairie) ciné-débat autour du film “Paysans sentinelles”

Par l’association Paysans de Nature .

Place d’Armes Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Journée autour de l’agrobiodiversité

L’événement Journée autour de l’agrobiodiversité Navarrenx a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Béarn des Gaves