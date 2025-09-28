Journée autour du Chêne Allouville-Bellefosse

Allouville-Bellefosse Seine-Maritime

Grâce à votre générosité via la Fondation du Patrimoine, la sauvegarde du Chêne millénaire d’Allouville-Bellefosse a pu voir le jour. En remerciement, la mairie vous convie à un après-midi convivial autour de l’arbre. Au programme à 16h30, visite des érables offerts par l’association ATEP dans la cour de l’école ; à 17h15, visite du Chêne par Mr. ROHR de l’association ARBRES, avec présentation des travaux de sauvegarde ; à 18h, concert de Deleyaman ; et à 19h30, pot de l’amitié. .

Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 01 65 mairie.allouvillebellefosse@wanadoo.fr

