Journée autour du costume à Saint-Rémy-de-Provence Mercerie l’abrivado Saint-Rémy-de-Provence

Journée autour du costume à Saint-Rémy-de-Provence

Samedi 7 février 2026 de 10h à 16h. Mercerie l’abrivado 6 Traverse du Micocoulier Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 16:00:00

Date(s) :

2026-02-07

La mercerie l’Abrivado vous propose une journée autour du costume à Saint-Rémy-de-Provence.Célibataires

Retrouvez Monique dentellière et Stéphanie Nicolas pour une journée autour du Costume le samedi 7 février de 10h à 16h. .

Mercerie l’abrivado 6 Traverse du Micocoulier Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 06 34 mercerielabrivado@free.fr

English :

The Abrivado haberdashery invites you to spend a day exploring traditional costumes in Saint-Rémy-de-Provence.

L’événement Journée autour du costume à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-02-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles