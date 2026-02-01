Journée autour du costume à Saint-Rémy-de-Provence Mercerie l’abrivado Saint-Rémy-de-Provence
Samedi 7 février 2026 de 10h à 16h. Mercerie l’abrivado 6 Traverse du Micocoulier Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-07 16:00:00
2026-02-07
La mercerie l'Abrivado vous propose une journée autour du costume à Saint-Rémy-de-Provence.
Retrouvez Monique dentellière et Stéphanie Nicolas pour une journée autour du Costume le samedi 7 février de 10h à 16h. .
Mercerie l’abrivado 6 Traverse du Micocoulier Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 06 34 mercerielabrivado@free.fr
The Abrivado haberdashery invites you to spend a day exploring traditional costumes in Saint-Rémy-de-Provence.
