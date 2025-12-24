Journée autour du nouvel an chinois, salle des fêtes Robert Sauvion Naintré

Journée autour du nouvel an chinois

Journée autour du nouvel an chinois, salle des fêtes Robert Sauvion Naintré dimanche 1 février 2026.

salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré Naintré Vienne

Venez passer un moment festif avec la MJC sur le thème du nouvel an chinois ! Ateliers, jeux, démonstrations, exposition… Des animations pour tous les âges s’enchaîneront tout au long de la journée !
Restauration asiatique sur place avec Asean’s Food. Buvette sur place.   .

salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 30 60 13  mjc.naintre@orange.fr

