Journée autour du nouvel an chinois, salle des fêtes Robert Sauvion Naintré

Journée autour du nouvel an chinois

salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Venez passer un moment festif avec la MJC sur le thème du nouvel an chinois ! Ateliers, jeux, démonstrations, exposition… Des animations pour tous les âges s’enchaîneront tout au long de la journée !

Restauration asiatique sur place avec Asean’s Food. Buvette sur place. .

salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 30 60 13 mjc.naintre@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée autour du nouvel an chinois

L’événement Journée autour du nouvel an chinois Naintré a été mis à jour le 2025-12-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne