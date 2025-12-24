Journée autour du nouvel an chinois, salle des fêtes Robert Sauvion Naintré
Journée autour du nouvel an chinois, salle des fêtes Robert Sauvion Naintré dimanche 1 février 2026.
Journée autour du nouvel an chinois
salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Venez passer un moment festif avec la MJC sur le thème du nouvel an chinois ! Ateliers, jeux, démonstrations, exposition… Des animations pour tous les âges s’enchaîneront tout au long de la journée !
Restauration asiatique sur place avec Asean’s Food. Buvette sur place. .
salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 30 60 13 mjc.naintre@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée autour du nouvel an chinois
L’événement Journée autour du nouvel an chinois Naintré a été mis à jour le 2025-12-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne