Journée autour du pain cuit à l’ancienne 7e édition Le Bourg Saint-Denis-le-Vêtu

Informations pratiques

Saint-Denis-le-Vêtu

Journée autour du pain cuit à l’ancienne 7e édition

Le Bourg Ancienne petite boulangerie communale Saint-Denis-le-Vêtu Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 11:00:00

fin : 2026-07-19 16:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Savoir-faire ancestral, la fabrication et cuisson du pain au feu de bois est un patrimoine immatériel universel et intergénérationnel que l’association Saint-Denis-le-Vêtu Patrimoine a à cœur de mettre en avant depuis quelques années. C’est ainsi que près de 150 pains et 200 gâches, à la texture et au goût incomparables et confectionnés par des paysans-boulangers passionnés, sortent chaque année du four de l’ancienne petite boulangerie communale. Une première vente est organisée le matin et une seconde en début d’après-midi. Durant la pause du midi, les visiteurs pourront se restaurer sur place avec grillades et boissons et profiter d’un concert de reprise de classiques de la variété française joués à la guitare par un groupe local. Entrée libre. Les fonds collectés par l’association contribueront à la restauration du patrimoine communal. .

Le Bourg Ancienne petite boulangerie communale Saint-Denis-le-Vêtu 50210 Manche Normandie +33 6 77 28 56 27 sdlv.patrimoine@gmail.com

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English : Journée autour du pain cuit à l’ancienne 7e édition

L’événement Journée autour du pain cuit à l’ancienne 7e édition Saint-Denis-le-Vêtu a été mis à jour le 2026-07-15 par Coutances Tourisme