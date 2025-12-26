Journée Avant-premières

Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire Dordogne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Ne manquez pas une journée exceptionnelle placée sous le signe de l’aventure et de l’imaginaire, avec deux avant-premières à découvrir en famille !

À 11H00 Partez à la rencontre de Biscuit, le chien fantastique , une histoire tendre et pleine de surprises qui ravira petits et grands.

À 18H00 Place à l’aventure avec Marsupilami , un film rythmé et joyeux pour finir la journée sur une note pleine d’énergie et d’évasion.

Tarifs habituels

Une double occasion de vivre la magie du cinéma avant tout le monde… à ne pas manquer ! .

Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 99 16 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée Avant-premières

L’événement Journée Avant-premières Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux