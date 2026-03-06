Journée avec l’Outil en Main Hall Limoges

Journée avec l’Outil en Main

Hall 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Avec l’association l’Outil en Main, transmission intergénérationnelle et éveil ludique aux métiers manuels du patrimoine, pour enfants et adolescents, sont mis à l’honneur.

Vitrail, menuiserie, broderie, taille de pierre… plusieurs stands de démonstration animés par des gens de métiers, retraités bénévoles, vous permettront de découvrir des savoir-faire que les jeunes, de 9 ans à 14 ans, pourront ensuite acquérir dans les ateliers du centre de formation des Compagnons du Tour de France à Panazol, des lycées Saint-Jean ou Saint-Exupéry à Limoges.

Informations complémentaires auprès de la médiathèque. .

Hall 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

