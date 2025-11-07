Journée Bach – Livre I Préludes & Fugues 1 à 24 Théâtre de la Ville – Abbesses Paris

Six pianistes d’exception se réunissent pour une journée dédiée à Bach, avec l’interprétation intégrale du premier livre du Clavier bien tempéré.

La Journée Bach met à l’honneur l’un des sommets du répertoire pour clavier : le Clavier bien tempéré, Livre I. Préludes et Fugues n°1 à 24 résonneront sous les doigts de six jeunes pianistes parmi les plus talentueux de leur génération, tous Lauréats de l’Artist Diploma de l’École Normale de Musique de Paris : Julian Trevelyan, Yedam Kim, Zu-An Shen, Slava Guerchovitch, Ayame Ishise et Fabrice Bligoud Vestad. Tour à tour, ils feront vivre ce monument de la musique baroque dans toute sa richesse expressive, son exigence technique et sa profondeur spirituelle. Un concert exceptionnel qui célèbre à la fois l’héritage de Bach et l’avenir du piano.

Six pianistes d’exception se réunissent pour une journée dédiée à Bach, avec l’interprétation intégrale du premier livre du Clavier bien tempéré.

Le dimanche 25 janvier 2026

de 11h00 à 13h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-25T12:00:00+01:00

fin : 2026-01-25T14:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-25T11:00:00+02:00_2026-01-25T13:00:00+02:00

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses 75018 Paris

https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26 +33148875442