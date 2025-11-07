Journée Bach – Livre II Préludes & Fugues 1 à 24 Théâtre de la Ville – Abbesses Paris

Six pianistes d’exception, tous issus du prestigieux Artist Diploma de l’École Normale de Musique de Paris : Fabrice Bligoud Vestad, Slava Guerchovitch, Ayame Ishise, Yedam Kim, Zu-An Shen et Julian Trevelyan. Ce voyage au cœur de l’architecture sonore de Bach révèle la richesse expressive, la rigueur formelle et la profondeur spirituelle de cette œuvre phare. Chaque pianiste y apporte son regard, sa sensibilité, offrant une lecture multiple, vivante et unifiée d’un sommet du répertoire baroque. Un moment rare, entre exigence et poésie, pour redécouvrir la modernité d’un chef-d’œuvre intemporel.

Une immersion dans l’univers de Jean-Sébastien Bach avec l’interprétation intégrale du Clavier bien tempéré, Livre II.

Le dimanche 25 janvier 2026

de 15h00 à 17h30

Tout public.

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses 75018 Paris

https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26 +33148875442