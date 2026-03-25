JOURNÉE BALADE À ALLENC Allenc
JOURNÉE BALADE À ALLENC Allenc samedi 4 avril 2026.
JOURNÉE BALADE À ALLENC
Local du Foyer Allenc Lozère
Tarif : 10 – 10 – 22 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 09:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Samedi 4 avril, le foyer rural d’Allenc vous propose une journée sur la thématique de l’arbre. À 9h30 balade avec Gregory Chamming’s, guide naturaliste, sur les arbres et la forêt (10€) .
À 14h atelier greffe sur table, avec Félix Quet (10€ + 3€/porte greffe)
Pique-nique partagé. Places limitées, réservation obligatoire au 06 07 68 96 91 ou 06 40 28 94 45
On vous attend nombreuses et nombreux !
Samedi 4 avril, le foyer rural d’Allenc vous propose une journée sur la thématique de l’arbre. À 9h30 balade avec Gregory Chamming’s, guide naturaliste, sur les arbres et la forêt (10€) .
À 14h atelier greffe sur table, avec Félix Quet (10€ + 3€/porte greffe)
Pique-nique partagé. Places limitées, réservation obligatoire 06 07 68 96 91 ou 06 40 28 94 45
On vous attend nombreuses et nombreux ! .
Local du Foyer Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 27 12 96 frallenc48@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Saturday April 4, the Foyer Rural d’Allenc organizes a day devoted to the theme of trees. At 9:30 am, a walk with Gregory Chamming’s, naturalist guide, on trees and the forest (10?).
At 2pm, table-top grafting workshop with Félix Quet (10? + 3?/graft port)
Shared picnic. Places limited, booking essential: 06 07 68 96 91 or 06 40 28 94 45
We look forward to seeing you!
L’événement JOURNÉE BALADE À ALLENC Allenc a été mis à jour le 2026-03-25 par 48-OT Mont Lozere
À voir aussi à Allenc (Lozère)
- LOCAL OUVERT Allenc 4 avril 2026
- SOIRÉE GATEAUX Allenc 10 avril 2026
- COPIL Allenc 23 avril 2026