JOURNÉE BALADE À ALLENC

Local du Foyer Allenc Lozère

Tarif : 10 – 10 – 22 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 09:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Samedi 4 avril, le foyer rural d’Allenc vous propose une journée sur la thématique de l’arbre. À 9h30 balade avec Gregory Chamming’s, guide naturaliste, sur les arbres et la forêt (10€) .

À 14h atelier greffe sur table, avec Félix Quet (10€ + 3€/porte greffe)

Pique-nique partagé. Places limitées, réservation obligatoire au 06 07 68 96 91 ou 06 40 28 94 45

On vous attend nombreuses et nombreux !

Samedi 4 avril, le foyer rural d’Allenc vous propose une journée sur la thématique de l’arbre. À 9h30 balade avec Gregory Chamming’s, guide naturaliste, sur les arbres et la forêt (10€) .

À 14h atelier greffe sur table, avec Félix Quet (10€ + 3€/porte greffe)

Pique-nique partagé. Places limitées, réservation obligatoire 06 07 68 96 91 ou 06 40 28 94 45

On vous attend nombreuses et nombreux ! .

Local du Foyer Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 27 12 96 frallenc48@gmail.com

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English :

On Saturday April 4, the Foyer Rural d’Allenc organizes a day devoted to the theme of trees. At 9:30 am, a walk with Gregory Chamming’s, naturalist guide, on trees and the forest (10?).

At 2pm, table-top grafting workshop with Félix Quet (10? + 3?/graft port)

Shared picnic. Places limited, booking essential: 06 07 68 96 91 or 06 40 28 94 45

We look forward to seeing you!

L’événement JOURNÉE BALADE À ALLENC Allenc a été mis à jour le 2026-03-25 par 48-OT Mont Lozere