Journée balade en Türkiye Médiathèque Sud Le Mans samedi 21 mars 2026.
Journée balade en Türkiye
Médiathèque Sud Boulevard Jean Sébastien Bach Le Mans Sarthe
Début : 2026-03-21 09:30:00
fin : 2026-03-21 18:00:00
2026-03-21
Visite
Diverses animations sur le thème de la Turquie, dans la médiathèque Sud et dans la MJC Ronceray
14h30 Quiz spécial Turquie proposé par les bibliothécaires
15h Contes turcs accompagnés d’instruments traditionnels par Mustafa Basar avec l’AFALAC
17h00 Défilé
Et tout l’après midi: atelier hénné et jeux
À partir de 9h30 Sud
Tout public .
Médiathèque Sud Boulevard Jean Sébastien Bach Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
