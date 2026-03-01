Journée balade en Türkiye

Médiathèque Sud Le Mans

Début : 2026-03-21 09:30:00

fin : 2026-03-21 18:00:00

2026-03-21

Diverses animations sur le thème de la Turquie, dans la médiathèque Sud et dans la MJC Ronceray

14h30 Quiz spécial Turquie proposé par les bibliothécaires

15h Contes turcs accompagnés d’instruments traditionnels par Mustafa Basar avec l’AFALAC

17h00 Défilé

Et tout l’après midi: atelier hénné et jeux

À partir de 9h30 Sud

Tout public .

Médiathèque Sud Boulevard Jean Sébastien Bach Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

