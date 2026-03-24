Journée bambou, visite et dégustation La Bambouseraie en Cévennes Générargues

Journée bambou, visite et dégustation

La Bambouseraie en Cévennes 552 Rue de Montsauve Générargues Gard

Tarif : 15.5 – 15.5 – 15.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le bambou se découvre sous toutes ses formes… avec les yeux et avec les papilles

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La Bambouseraie en Cévennes 552 Rue de Montsauve Générargues 30140 Gard Occitanie bambou@bambouseraie.fr

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English :

Discover bamboo in all its forms? with your eyes and your taste buds

L’événement Journée bambou, visite et dégustation Générargues a été mis à jour le 2026-03-19 par SPL Alès Cévennes Cévennes Tourisme