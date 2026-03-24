Journée bambou, visite et dégustation La Bambouseraie en Cévennes Générargues

Journée bambou, visite et dégustation La Bambouseraie en Cévennes Générargues samedi 25 avril 2026.

Journée bambou, visite et dégustation

La Bambouseraie en Cévennes 552 Rue de Montsauve Générargues Gard

Tarif : 15.5 – 15.5 – 15.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Le bambou se découvre sous toutes ses formes… avec les yeux et avec les papilles
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La Bambouseraie en Cévennes 552 Rue de Montsauve Générargues 30140 Gard Occitanie   bambou@bambouseraie.fr

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English :

Discover bamboo in all its forms? with your eyes and your taste buds

L’événement Journée bambou, visite et dégustation Générargues a été mis à jour le 2026-03-19 par SPL Alès Cévennes Cévennes Tourisme

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