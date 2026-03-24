Journée bambou, visite et dégustation La Bambouseraie en Cévennes Générargues
Journée bambou, visite et dégustation La Bambouseraie en Cévennes Générargues samedi 25 avril 2026.
Journée bambou, visite et dégustation
La Bambouseraie en Cévennes 552 Rue de Montsauve Générargues Gard
Tarif : 15.5 – 15.5 – 15.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Le bambou se découvre sous toutes ses formes… avec les yeux et avec les papilles
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La Bambouseraie en Cévennes 552 Rue de Montsauve Générargues 30140 Gard Occitanie bambou@bambouseraie.fr
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English :
Discover bamboo in all its forms? with your eyes and your taste buds
L’événement Journée bambou, visite et dégustation Générargues a été mis à jour le 2026-03-19 par SPL Alès Cévennes Cévennes Tourisme