Journée bauloise de l’inclusion La Baule-Escoublac

place de la victoire La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
La Journée de l’inclusion revient pour sa quatrième édition, avec une programmation riche et fédératrice qui met à l’honneur les valeurs d’accessibilité, de partage et de convivialité.
Cette journée gratuite et ouverte à tous invite petits et grands à vivre un moment de rencontres, de sensibilisation et de festivité au service de l’inclusion.
Plus d’informations à venir sur le programme ! .
place de la victoire La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 75
