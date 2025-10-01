Journée bauloise de l’inclusion La Baule-Escoublac

Journée bauloise de l’inclusion La Baule-Escoublac mercredi 1 octobre 2025.

place de la victoire La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

La Journée de l’inclusion revient pour sa quatrième édition, avec une programmation riche et fédératrice qui met à l’honneur les valeurs d’accessibilité, de partage et de convivialité.

Cette journée gratuite et ouverte à tous invite petits et grands à vivre un moment de rencontres, de sensibilisation et de festivité au service de l’inclusion.

place de la victoire La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 75

