Journée BD & Fanzine – KONTAINER Angresse, 24 mai 2025 10:00, Angresse.

Landes

Journée BD & Fanzine KONTAINER 1074 Route de Capbreton Angresse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 18:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Venez passer une journée unique dédiée à la BD et au Fanzine à Kontainer !

Une expérience immersive pour les passionné.e.s de bande dessinée, que vous soyez novice ou confirmé.

Au programme

– Stage Immersif (15 ans et plus)

Apprenez à dessiner une planche de BD ! Vous découvrirez les bases de la création d’une BD, l’univers du fanzine, et comment raconter une histoire en BD. Le thème de la planche sera choisi sur place, et une technique commune sera utilisée. Les couvertures 1er et 4ème de couverture seront créées par l’artiste Alexandre SAUZEDDE, puis après le repas, mise en page et édition avec Thibault. Vous repartirez avec votre propre planche de BD ou fanzine !

Tarif 30€ par personne (places limitées à 12 participants)

– Projection de film de Guillaume Gwardeath

– Le long de la journée

Un marché, une bibliothèque éphémère, et des expositions vous attendent ! Profitez de l’occasion pour découvrir des créations locales et échanger avec les artistes. .

KONTAINER 1074 Route de Capbreton

Angresse 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 11 01 86 lekontainer40@gmail.com

English : Journée BD & Fanzine

Come and spend a unique day dedicated to comics and fanzines at Kontainer!

An immersive experience for comics enthusiasts, whether you’re a novice or an expert.

German : Journée BD & Fanzine

Verbringen Sie einen einzigartigen Tag im Kontainer, der den Comics und Fanzines gewidmet ist!

Ein immersives Erlebnis für alle, die sich für Comics begeistern, egal ob Sie Anfänger oder Fortgeschrittener sind.

Italiano :

Venite a trascorrere una giornata unica dedicata ai fumetti e alle fanzine al Kontainer!

Un’esperienza coinvolgente per gli appassionati di fumetti, sia che siate alle prime armi che esperti.

Espanol : Journée BD & Fanzine

¡Ven a pasar un día único dedicado a los cómics y los fanzines en Kontainer!

Una experiencia envolvente para los entusiastas del cómic, ya seas novato o experto.

L’événement Journée BD & Fanzine Angresse a été mis à jour le 2025-05-20 par OTI LAS