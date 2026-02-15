Journée BD jeunesse Médiathèque André Labarrère Pau

Journée BD jeunesse

Médiathèque André Labarrère 10 Place Marguerite Laborde Pau Pyrénées-Atlantiques

2026-03-07

fin : 2026-03-07

Journée dédiée à la bande dessinée jeunesse avec diverses animations:

-rencontres/dédicaces avec 8 autrices, auteurs.

-8 ateliers de dessin

-2 lectures dessinées du loup en slip .

asso.pichenettes@gmail.com

