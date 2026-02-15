Journée BD jeunesse Médiathèque André Labarrère Pau
Journée BD jeunesse Médiathèque André Labarrère Pau samedi 7 mars 2026.
Journée BD jeunesse
Médiathèque André Labarrère 10 Place Marguerite Laborde Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Journée dédiée à la bande dessinée jeunesse avec diverses animations:
-rencontres/dédicaces avec 8 autrices, auteurs.
-8 ateliers de dessin
-2 lectures dessinées du loup en slip .
Médiathèque André Labarrère 10 Place Marguerite Laborde Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine asso.pichenettes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée BD jeunesse
L’événement Journée BD jeunesse Pau a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Pau