Journée Beaujolais Baron
Journée Beaujolais Baron jeudi 20 novembre 2025.
Journée Beaujolais
2 Place de la République Baron Oise
Tarif : 22.5 – 22.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 11:00:00
fin : 2025-11-20 14:15:00
Date(s) :
2025-11-20
Jeudi 20 novembre
Venez déguster un menu crée spécialement pour fêter l’arrivée du Beaujolais nouveau !
Restaurant L’Hirondelle
2 place de la République
Menu 22,50 €
2 Place de la République Baron 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 54 21 30
English :
Thursday, November 20
Come and enjoy a menu specially created to celebrate the arrival of Beaujolais nouveau!
? Restaurant L’Hirondelle
2 place de la République
? Menu 22,50 ?
German :
Donnerstag, 20. November
Genießen Sie ein Menü, das speziell zur Feier der Ankunft des Beaujolais nouveau kreiert wurde?!
? Restaurant L’Hirondelle
2 place de la République
? Menü: 22,50 ?
Italiano :
Giovedì 20 novembre
Venite a gustare un menu appositamente creato per celebrare l’arrivo del Beaujolais nouveau!
? Ristorante L’Hirondelle
2 place de la République
? Menu 22,50 ?
Espanol :
Jueves 20 de noviembre
Venga a degustar un menú especialmente creado para celebrar la llegada del Beaujolais nouveau
? Restaurante L’Hirondelle
2 place de la République
? Menú 22,50 ?
L’événement Journée Beaujolais Baron a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme du Pays de Valois