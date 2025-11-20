Journée Beaujolais Baron

Journée Beaujolais

2 Place de la République Baron Oise

Tarif : 22.5 – 22.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 11:00:00

fin : 2025-11-20 14:15:00

Date(s) :

2025-11-20

Jeudi 20 novembre

Venez déguster un menu crée spécialement pour fêter l’arrivée du Beaujolais nouveau !

Restaurant L’Hirondelle

2 place de la République

Menu 22,50 €

2 Place de la République Baron 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 54 21 30

English :

Thursday, November 20

Come and enjoy a menu specially created to celebrate the arrival of Beaujolais nouveau!

? Restaurant L’Hirondelle

2 place de la République

? Menu 22,50 ?

German :

Donnerstag, 20. November

Genießen Sie ein Menü, das speziell zur Feier der Ankunft des Beaujolais nouveau kreiert wurde?!

? Restaurant L’Hirondelle

2 place de la République

? Menü: 22,50 ?

Italiano :

Giovedì 20 novembre

Venite a gustare un menu appositamente creato per celebrare l’arrivo del Beaujolais nouveau!

? Ristorante L’Hirondelle

2 place de la République

? Menu 22,50 ?

Espanol :

Jueves 20 de noviembre

Venga a degustar un menú especialmente creado para celebrar la llegada del Beaujolais nouveau

? Restaurante L’Hirondelle

2 place de la République

? Menú 22,50 ?

