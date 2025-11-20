Journée Beaujolais Salle polyvalente Le Veurdre

Journée Beaujolais

Salle polyvalente 37 rue de Bourbon Le Veurdre Allier

Début : 2025-11-20 11:30:00

fin : 2025-11-20 00:00:00

2025-11-20

Une journée beaujolais avec repas le midi et/ou le soir et une animation musicale traditionnelle avec Autour du Zinc . Réservation avant le 11 novembre.

Salle polyvalente 37 rue de Bourbon Le Veurdre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 37 49 82

English :

A Beaujolais day with lunch and/or dinner and traditional musical entertainment with Autour du Zinc . Reservations by November 11.

German :

Ein Beaujolais-Tag mit Mahlzeiten am Mittag und/oder Abend und traditioneller musikalischer Unterhaltung mit Autour du Zinc . Reservierung vor dem 11. November.

Italiano :

Giornata dedicata al Beaujolais con pranzo e/o cena e intrattenimento musicale tradizionale con Autour du Zinc . Si prega di prenotare entro l’11 novembre.

Espanol :

Un día de Beaujolais con almuerzo y/o cena y animación musical tradicional con Autour du Zinc . Se ruega reservar antes del 11 de noviembre.

