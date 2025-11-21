Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée Beaujolaise 2025 au restaurant Aux Trois Fleurs Bornel

Journée Beaujolaise 2025 au restaurant Aux Trois Fleurs

Journée Beaujolaise 2025 au restaurant Aux Trois Fleurs Bornel vendredi 21 novembre 2025.

Journée Beaujolaise 2025 au restaurant Aux Trois Fleurs

1 rue de fosseuse Anserville Bornel Bornel Oise

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 12:00:00
fin : 2025-11-21 15:00:00

Date(s) :
2025-11-21 2025-11-22

À l’occasion de l’arrivée du Beaujolais Nouveau, nous vous avons préparé une journée gourmande et festive, à midi et le soir !
Découvrez notre Menu Spécial Beaujolais
Pensez à réserver votre table !
03.44.08.43.70
On a hâte de vous accueillir
À l’occasion de l’arrivée du Beaujolais Nouveau, nous vous avons préparé une journée gourmande et festive, à midi et le soir !
Découvrez notre Menu Spécial Beaujolais
Pensez à réserver votre table !
03.44.08.43.70
On a hâte de vous accueillir   .

1 rue de fosseuse Anserville Bornel Bornel 60540 Oise Hauts-de-France +33 3 44 08 43 70  contact@aux3fleurs.fr

English :

To celebrate the arrival of Beaujolais Nouveau, we’ve prepared a gourmet day of festivities for lunch and dinner!
Discover our Special Beaujolais Menu:
Don’t forget to reserve your table!
03.44.08.43.70
We look forward to welcoming you

German :

Anlässlich der Ankunft des Beaujolais Nouveau haben wir für Sie einen festlichen Gourmet-Tag vorbereitet, sowohl mittags als auch abends!
Entdecken Sie unser spezielles Beaujolais-Menü:
Denken Sie daran, Ihren Tisch zu reservieren!
03.44.08.43.70
Wir freuen uns darauf, Sie zu begrüßen

Italiano :

Per celebrare l’arrivo del Beaujolais Nouveau, abbiamo organizzato una giornata di festeggiamenti gourmet a pranzo e a cena!
Scoprite il nostro Menu Speciale Beaujolais:
Non dimenticate di prenotare il vostro tavolo!
03.44.08.43.70
Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto

Espanol :

Para celebrar la llegada del Beaujolais Nouveau, hemos preparado una jornada gastronómica y festiva, ¡para comer y cenar!
Descubra nuestro Menú Especial Beaujolais:
¡No olvide reservar su mesa!
03.44.08.43.70
Le esperamos

L’événement Journée Beaujolaise 2025 au restaurant Aux Trois Fleurs Bornel a été mis à jour le 2025-11-16 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre