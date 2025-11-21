Journée Beaujolaise 2025 au restaurant Aux Trois Fleurs Bornel
Journée Beaujolaise 2025 au restaurant Aux Trois Fleurs Bornel vendredi 21 novembre 2025.
Journée Beaujolaise 2025 au restaurant Aux Trois Fleurs
1 rue de fosseuse Anserville Bornel Bornel Oise
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 12:00:00
fin : 2025-11-21 15:00:00
Date(s) :
2025-11-21 2025-11-22
À l’occasion de l’arrivée du Beaujolais Nouveau, nous vous avons préparé une journée gourmande et festive, à midi et le soir !
Découvrez notre Menu Spécial Beaujolais
Pensez à réserver votre table !
03.44.08.43.70
On a hâte de vous accueillir
1 rue de fosseuse Anserville Bornel Bornel 60540 Oise Hauts-de-France +33 3 44 08 43 70 contact@aux3fleurs.fr
English :
To celebrate the arrival of Beaujolais Nouveau, we’ve prepared a gourmet day of festivities for lunch and dinner!
Discover our Special Beaujolais Menu:
Don’t forget to reserve your table!
03.44.08.43.70
We look forward to welcoming you
German :
Anlässlich der Ankunft des Beaujolais Nouveau haben wir für Sie einen festlichen Gourmet-Tag vorbereitet, sowohl mittags als auch abends!
Entdecken Sie unser spezielles Beaujolais-Menü:
Denken Sie daran, Ihren Tisch zu reservieren!
03.44.08.43.70
Wir freuen uns darauf, Sie zu begrüßen
Italiano :
Per celebrare l’arrivo del Beaujolais Nouveau, abbiamo organizzato una giornata di festeggiamenti gourmet a pranzo e a cena!
Scoprite il nostro Menu Speciale Beaujolais:
Non dimenticate di prenotare il vostro tavolo!
03.44.08.43.70
Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto
Espanol :
Para celebrar la llegada del Beaujolais Nouveau, hemos preparado una jornada gastronómica y festiva, ¡para comer y cenar!
Descubra nuestro Menú Especial Beaujolais:
¡No olvide reservar su mesa!
03.44.08.43.70
Le esperamos
