Journée Beaujolaise 2025 au restaurant Aux Trois Fleurs Bornel

Journée Beaujolaise 2025 au restaurant Aux Trois Fleurs

1 rue de fosseuse Anserville Bornel Bornel Oise

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 12:00:00

fin : 2025-11-21 15:00:00

Date(s) :

2025-11-21 2025-11-22

À l’occasion de l’arrivée du Beaujolais Nouveau, nous vous avons préparé une journée gourmande et festive, à midi et le soir !

Découvrez notre Menu Spécial Beaujolais

Pensez à réserver votre table !

03.44.08.43.70

On a hâte de vous accueillir

1 rue de fosseuse Anserville Bornel Bornel 60540 Oise Hauts-de-France +33 3 44 08 43 70 contact@aux3fleurs.fr

English :

To celebrate the arrival of Beaujolais Nouveau, we’ve prepared a gourmet day of festivities for lunch and dinner!

Discover our Special Beaujolais Menu:

Don’t forget to reserve your table!

03.44.08.43.70

We look forward to welcoming you

German :

Anlässlich der Ankunft des Beaujolais Nouveau haben wir für Sie einen festlichen Gourmet-Tag vorbereitet, sowohl mittags als auch abends!

Entdecken Sie unser spezielles Beaujolais-Menü:

Denken Sie daran, Ihren Tisch zu reservieren!

03.44.08.43.70

Wir freuen uns darauf, Sie zu begrüßen

Italiano :

Per celebrare l’arrivo del Beaujolais Nouveau, abbiamo organizzato una giornata di festeggiamenti gourmet a pranzo e a cena!

Scoprite il nostro Menu Speciale Beaujolais:

Non dimenticate di prenotare il vostro tavolo!

03.44.08.43.70

Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto

Espanol :

Para celebrar la llegada del Beaujolais Nouveau, hemos preparado una jornada gastronómica y festiva, ¡para comer y cenar!

Descubra nuestro Menú Especial Beaujolais:

¡No olvide reservar su mesa!

03.44.08.43.70

Le esperamos

