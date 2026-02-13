Journée bénévole + soirée vinyle !!, La Ruelle, Ségur-le-Château

Journée bénévole + soirée vinyle !! Samedi 21 février, 15h00 La Ruelle Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T15:00:00+01:00 – 2026-02-21T23:00:00+01:00

Fin : 2026-02-21T15:00:00+01:00 – 2026-02-21T23:00:00+01:00

Temps de rencontre bénévole à La Ruelle

Chaque troisième samedi du mois à partir de 15h, La Ruelle ouvre ses portes pour un temps de rencontre dédié au bénévolat.

Que vous soyez déjà engagé·e, en pleine réflexion ou simplement curieux·se, venez comme vous êtes !

C’est un moment pour faire connaissance, échanger des idées, imaginer des projets ensemble et surtout partager un temps convivial. Pas de pression, juste l’envie de se rencontrer et de construire collectivement.

Et pour bien finir la journée… place à une soirée vinyle ✨

Parce que discuter, réfléchir et rêver, c’est encore mieux en musique.

La Ruelle – Ségur-le-Château

On vous attend avec le sourire

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/ CAFÉ | RESTAURANT | ÉPICERIE | MULTISERVICE | SPECTACLES | PRODUCTIONS CULTURELLES

Chaque troisième samedi du mois: discussions, tempêtes de cerveaux, ateliers pour concrétiser vos idées puis, une soirée animée par les bénévoles.