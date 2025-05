Journée: » Bien-être à la ferme » – Le Grand-Pressigny, 14 juin 2025 10:00, Le Grand-Pressigny.

Juliette Pipart éleveuse de chèvres angora et Stéphanie Roger sophrologue, vous invitent à participer à une journée où vous pourrez vous ressourcer en pleine nature en découvrant des professionnels du bien-être qui se feront un plaisir de vous faire découvrir différentes pratiques .

Juliette Pipart éleveuse de chèvres angora et Stéphanie Roger sophrologue, vous invitent à participer à une journée exceptionnelle à la ferme dans le pré des chèvres au Grand-Pressigny. Une journée dédiée au bien-être au cours de laquelle vous pourrez vous ressourcer en pleine nature tout en découvrant des professionnels du bien-être qui se feront un plaisir de vous faire découvrir différentes pratiques à travers des ateliers découvertes: sophrologie, art thérapie, naturopathie, soins, massages…

Vous aurez aussi l’occasion de découvrir plusieurs artisans locaux aux multiples talents: tatouages éphémères, savons artisanaux, herboristerie et bien sur vous découvrirez les produits en laine mohair issus du troupeau de chèvres angora de Juliette. .

English :

Juliette Pipart, Angora goat breeder, and Stéphanie Roger, sophrologist, invite you to take part in a day where you can recharge your batteries in the heart of nature and meet well-being professionals who will be delighted to help you discover different practices.

German :

Juliette Pipart, Züchterin von Angoraziegen, und Stéphanie Roger, Sophrologin, laden Sie ein, an einem Tag teilzunehmen, an dem Sie sich inmitten der Natur erholen können, indem Sie Wellness-Profis kennenlernen, die Ihnen gerne verschiedene Praktiken zeigen.

Italiano :

Juliette Pipart, allevatrice di capre d’angora, e Stéphanie Roger, terapista del rilassamento, vi invitano a partecipare a una giornata di ricarica nel cuore della natura, dove potrete incontrare professionisti del benessere che saranno lieti di farvi scoprire diverse pratiche.

Espanol :

Juliette Pipart, ganadera de cabras de Angora, y Stéphanie Roger, terapeuta de relajación, le invitan a participar en una jornada de recarga de pilas en plena naturaleza, donde podrá conocer a profesionales del bienestar que estarán encantados de ayudarle a descubrir diferentes prácticas.

